Diputados de Puebla impulsan agenda a favor de pueblos indígenas

La diputada Esther Martínez Romano y el diputado José Luis Figueroa Cortés destacaron que, como parte de su agenda, una vez que inicie el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, fortalecerán su trabajo legislativo para consolidar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como continuar con el proceso para que San Francisco Totimehuacan se convierta en municipio.

En este contexto, la diputada Esther Martínez Romano resaltó la presentación de una iniciativa de decreto para reformar el artículo 13 de la Constitución Política del Estado, con el propósito de fortalecer el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La legisladora explicó que la propuesta deriva de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se amplió y fortaleció el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, consideró que, una vez iniciado el periodo ordinario de sesiones, solicitará que la iniciativa sea retomada para su análisis y dictaminación, con la finalidad de incorporar en la Constitución del Estado de Puebla un apartado específico que reconozca a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con identidad propia, derecho a la libre determinación y al desarrollo integral.

La diputada Esther Martínez Romano señaló que también se debe garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas mediante un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, para avanzar hacia una inclusión efectiva de este sector de la población en los planes de desarrollo estatal y municipal, en los censos, en los servicios de educación y salud, así como en los espacios de representación política.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés señaló que, como parte de su trabajo y de la agenda de su grupo legislativo, continuará impulsando el proceso para que San Francisco Totimehuacan se convierta en el municipio 218 de la entidad.

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