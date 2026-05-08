Recomiendan evitar panteones entre 11:00 y 16:00 horas por ola de calor

En marco del Día de las Madres, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano recomendó no acudir a los panteones entre las 11:00 horas y 16:00 horas, horario en el que el sol está en su punto más alto y puede ocasionar a quienes se expongan un golpe de calor.

Así lo advirtió la encargada de despacho de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil, Adriana Zárate Miranda, al recordar que se vive una ola de calor.

La especialista abundó que quienes asistan al panteón deben mantenerse hidratados, sobre todo adultos mayores y menores de edad, usar bloqueador solar, comer frutas y verduras y permanecer en la sombra del camposanto.

Asimismo, pidió respetar señalamientos en los inmuebles donde hay riesgo en las excavaciones o mausoleos o tumbas.

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También evitar hacer la limpieza con las manos, porque podemos encontrar piedras, fierros o fauna como son las abejas o insectos que pueden ocasionar picaduras.

De la misma forma sugirió a las familias fijar un punto de reunión ante la asistencia masiva de las personas, para así evitar la pérdida de las infancias, a quienes recomendó no jugar en este sitio.

La funcionaria municipal aseveró que estarán presentes en estos espacios para supervisar el aforo, además de la instalación de los puestos de vendedores informales afuera para que cumplan con las disposiciones de protección civil.

El Ayuntamiento de Puebla espera la afluencia de 23 mil visitantes durante el 9 y 10 de mayo, por lo que implementará un operativo especial en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

El gobierno de la ciudad abundó que instalaron módulos de atención en cuatro puntos estratégicos como el acceso principal, área médica en la calzada principal, cuarta sección y ampliación en el que brindarán el conteo de visitantes, puntos de hidratación, préstamo de cubetas, atención médica, apoyo del sistema municipal DIF y protocolos en caso de extravío de personas.

Por su parte, el Panteón Municipal mantendrá servicios como informes, pagos de mantenimiento, inhumaciones y cremaciones.

Editor: Renato León

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