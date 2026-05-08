Batalla campal entre “Chuckys” cierra carnaval en Xonacatepec

Una batalla campal entre “muñecos diabólicos” fue captada en video durante el cierre del carnaval de la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, ocurrido hace unos días, lo que desató diversas reacciones entre los espectadores, incluidas risas.

De acuerdo con testigos y asistentes al evento, el exceso de alcohol ingerido a lo largo de la celebración habría sido la causa del calentamiento de ánimos entre varios sujetos, quienes comenzaron a agredirse en grupo.

En el video se observa que los golpes fueron a puño cerrado y patadas. Al menos siete sujetos disfrazados de “Chuckys” se enfrascaron en la riña que derivó en la batalla campal.

El hecho fue grabado y subido a redes sociales, y ha causado burla y risa entre las personas debido a la forma en que se desarrolló la pelea.

Tras la riña, al menos una persona resultó lesionada y fue agredida en grupo cuando se encontraba en el piso. Hasta el momento se desconoce su estado de salud, ya que las autoridades no han dado más detalles sobre el incidente.

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