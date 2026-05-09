Zacatlán inaugura primer Centro de Salud Socioemocional

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, cumplió con su promesa de campaña para atender la salud emocional de las y los zacatecos, pues este día inauguró el Centro de Salud Socioemocional (CEMUSSE) del municipio, un espacio seguro que brindará atención a toda la población, siendo el primer municipio en contar con un lugar para atender estos temas.

Durante la inauguración del CEMUSSE, Bety Sánchez contó con el respaldo de la presidenta del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano; la directora del CEPOSAMI, Umi Choda; el director general del Sistema Estatal DIF, Juan Carlos Valdez Zayas, y Alejandro Guevara Sanginés, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla.

En su discurso, Bety Sánchez hizo hincapié en que el CEMUSSE fue una propuesta de campaña que hoy está cumpliendo, además de que fue el resultado de escuchar a niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maestros.

También destacó que está alineado con el espíritu del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), uno de los programas estrella de la presidenta del SEDIF, Ceci Arellano, que está enfocado en el bienestar y la salud mental de los poblanos.

Asimismo, celebró que el CEMUSSE es el primer proyecto en México que cumple con el programa de la Organización Panamericana de la Salud, en su vertiente de Municipios Saludables. Por lo que se realizarán talleres, se harán intervenciones comunitarias, se llevarán a cabo caravanas de salud socioemocional, entre otras actividades.

Por su parte, Ceci Arellano reconoció el trabajo de la presidenta de Zacatlán, destacó el éxito que tendrá el CEMUSSE, además de que va en sintonía con la labor que el gobernador Alejandro Armenta y ella llevan a cabo para la salud mental de la población y su bienestar.

Finalmente, el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, habló sobre la vinculación que las universidades deben tener con la sociedad, participando en proyectos como el CEMUSSE. Asimismo, dijo que actualmente es una prioridad atender la salud mental, debido a que se trata de un tema que impera en la sociedad.

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