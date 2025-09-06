Llega torre de videovigilancia para seguridad en Zacatlán

Este día el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta Mier, envió una torre de videovigilancia “Sofía”, para reforzar la tranquilidad de las familias de Zacatlán, ya que cuenta con dispositivos de alta tecnología que están conectados al C5.

Esta torre de videovigilancia fue colocada sobre la carretera federal Tlaxco-Tejocotal, a la altura de la comunidad de Las Lajas, para brindar seguridad a las familias y automovilistas que transitan todos los días por esta vialidad.

La presidenta municipal, Bety Sánchez, agradeció al gobernador Alejandro Armenta por el apoyo para garantizar la seguridad de la región, ya que es un punto importante que conecta a distintos municipios de la Sierra Norte de Puebla.

“Agradezco al gobernador Alejandro Armenta por el apoyo que nos ha brindado para fortalecer las acciones de seguridad en el municipio y la región. Con esta torre de videovigilancia habrá mayor tranquilidad para quienes circulan por esta carretera”, dijo.

Te recomendamos: