Bety Sánchez inicia entrega de kits escolares en Zacatlán

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, inició con la entrega de kits escolares que fueron recolectados a través del “Donatón”, con la ayuda de la gente, para las niñas y niños que más lo necesitan.

La entrega de las más de 3 mil libretas inició en la Primaria Vespertina Benito Juárez, donde se proporcionaron 50 paquetes escolares que consisten en 4 libretas más sacapuntas y lápices.

Estos paquetes escolares son gracias al “Donatón”, una iniciativa de la Coordinación de Atención a la Juventud en la que participaron asociaciones civiles, las direcciones del Ayuntamiento y la población en general, para apoyar la economía de las familias que menos tienen.

De esta forma, los paquetes serán entregados a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de apoyar a sus papás en la reducción de gastos para el regreso a clases.

Te recomendamos: