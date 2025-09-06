OOSL realizó limpieza en alcantarillas de la Central de Abasto

El Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) realizó una jornada especial de limpieza de alcantarillas en la Central de Abasto, como medida preventiva en esta temporada de lluvias, siguiendo las indicaciones del presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, para prevenir encharcamientos y proteger a quienes diariamente acuden a este punto de la ciudad.

El objetivo de estas acciones del Gobierno de la Ciudad es garantizar un mejor flujo del agua pluvial y reducir riesgos durante la temporada de lluvias en una de las zonas de mayor actividad comercial de la capital.

Durante el operativo se recolectó una tonelada de residuos sólidos urbanos. En este sentido, se exhorta a la población a evitar tirar desechos en la vía pública y sumar esfuerzos para mantener limpia la ciudad.

Estas labores no solo atienden una necesidad inmediata derivada de la temporada de lluvias, sino que también reflejan el esfuerzo del Gobierno de la Ciudad por preservar la infraestructura urbana y garantizar el buen desarrollo de las actividades en puntos estratégicos como la Central de Abasto.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de mantener una capital en orden, trabajando de manera constante para ofrecer espacios limpios, seguros y funcionales para comerciantes y visitantes.

