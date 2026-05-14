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jueves, mayo 14, 2026
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Zacatlán capacita en transformación agroindustrial a familias

Por:
Redaccion Oronoticias
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Actividad fortalece el valor agregado de productos regionales.

El Gobierno Municipal de Zacatlán, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y en coordinación con el Voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, realizó con éxito el taller de transformación agroindustrial en la comunidad de San Cristóbal Xochimilpa.

Durante esta jornada, productoras y productores participaron en la elaboración de diversos productos derivados del café, entre ellos:

  • Bisutería artesanal elaborada con granos de café
  • Licor cremoso de café
  • Vino de café

Estas acciones fortalecen el valor agregado de los productos regionales, impulsando nuevas oportunidades de comercialización para las familias caficultoras y contribuyendo al desarrollo económico y social de las comunidades del municipio.

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