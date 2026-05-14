Pável Gaspar respalda a Morena para evitar perfiles corruptos en elecciones

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, respaldó el endurecimiento de requisitos para los aspirantes de Morena rumbo a 2027, con el objetivo de evitar perfiles corruptos o ligados a la delincuencia.

En entrevista, subrayó que cualquier persona que desee representar al movimiento debe ajustarse a los principios de honestidad y austeridad, independientemente de si sus recursos provienen de actividades empresariales privadas.

El coordinador de la bancada morenista puso como ejemplo el caso del edil de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, cuya reciente exhibición de opulencia en la fiesta de XV años de su hija motivó un proceso de sanción por parte de la dirigencia nacional.

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En ese sentido, celebró que la presidenta del partido, Ariadna Montiel, tomara cartas en el asunto, enviando un mensaje a todos los servidores públicos emanados de la Cuarta Transformación sobre el comportamiento ético esperado.

#Puebla 🗣️ El presidente del Congreso de Puebla, Pável Gaspar, respaldó el endurecimiento de requisitos para los próximos candidatos de Morena en el 2027, para evitar la postulación de perfiles corruptos o vinculados al crimen organizado.



Apuntó que todos los aspirantes deben… pic.twitter.com/tJG7D07Ejl — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 14, 2026

En lo que respecta a la estrategia de blindaje, la coalición Morena-PT-PVEM recurrirá al Gabinete de Seguridad federal y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El objetivo es solicitar una opinión formal sobre el historial de los posibles candidatos para descartar cualquier vínculo con el crimen organizado o manejo irregular de recursos.

Ariadna Montiel Reyes precisó que esta medida no será exclusiva para quienes aspiren a una candidatura, sino que también se aplicará a funcionarios en activo.

Con la intervención de la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de la República (FGR), la coalición busca garantizar que sus cuadros mantengan la integridad institucional y no pongan en riesgo la gobernabilidad de los municipios o estados.

Pável Gaspar insistió en que el llamado nacional debe hacer eco en todas las autoridades municipales de Puebla.

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