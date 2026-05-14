Morena busca sancionar a alcalde de Chignahuapan por XV años de lujo

La dirigencia nacional de Morena solicitó iniciar un proceso sancionador en contra del presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, por la ostentosa fiesta de XV años que organizó para su hija.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ariadna Montiel Reyes, informó que ella solicitó directamente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) sancionar al edil tras la polémica celebración.

En conferencia de prensa, la dirigente calificó las acciones de Rivera Trejo como “actos de frivolidad” que atentan contra los valores fundamentales del movimiento.

En ese sentido, subrayó que quienes llegan al poder bajo las siglas de Morena tienen la obligación ética de respetar la austeridad.

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#Municipios 💃🏻🎂 Señalan al alcalde de #Chignahuapan, #Puebla, Juan Rivera Trejo, por organizar una fiesta para los XV años de su hija con todo tipo de lujos.



El munícipe, surgido de Partido #Morena, es acusado también de haber realizado mejoras al camino al lugar del festejo,… pic.twitter.com/sEcvYAEsjY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 11, 2026

“A solicitud mía, iniciamos un proceso para el presidente municipal. Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros de que esa no es la ruta y debemos mantenernos en la austeridad y la honestidad”, dijo.

La molestia de la dirigencia nacional surge tras la viralización de la fiesta de XV años que el alcalde organizó para su hija.

El evento fue criticado debido al presunto despilfarro de recursos, con decoraciones y un banquete de lujo, según los videos que circularon en redes sociales.

#Puebla 🧐 La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar un proceso en contra del alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera, por el “acto de frivolidad” que representó la fiesta de XV años de su hija.



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Además, ciudadanos denunciaron que días antes de la fiesta, el alcalde mandó a pavimentar el camino hacia la hacienda donde se llevó a cabo.

A este evento se sumaron otros señalamientos previos de opulencia, como el polémico regalo que el edil entregó a su esposa el pasado 14 de febrero.

Se trató de un ramo de rosas gigante junto a un fajo de billetes, imagen que indignó a la opinión pública y que fue interpretada como una burla a la “austeridad republicana”.

El proceso en la CNHJ podría derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión de los derechos partidistas del alcalde poblano.

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