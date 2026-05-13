Lanzan las 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026 en México

El Banco de México puso en circulación una colección de doce monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Nueve de ellas están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sedes del evento deportivo, mientras que las tres restantes exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural del país. La colección fue acuñada por la Casa de Moneda de México y está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos: cuatro de oro y cuatro de plata.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo son las monedas?

Las monedas bimetálicas tienen forma dodecagonal y valor de 20 pesos; en su anverso común incorporan el Escudo Nacional con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” en el semicírculo superior.

Tres de estas piezas representan a cada una de las ciudades sede mexicanas. La moneda de la Ciudad de México muestra a un jugador con un balón y el Ángel de la Independencia; la de Guadalajara presenta a un jugador golpeando un balón junto a la escultura de la diosa Minerva; y la de Monterrey incluye la Fuente de Crisol del paseo Santa Lucía con el Cerro de la Silla al fondo.

La cuarta moneda bimetálica es de carácter nacional e incorpora un balón y un jaguar, mariposas monarca, un agave, nopales, trigo y maíz, así como el contorno de la República Mexicana como imagen latente y el microtexto “MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA”.

De oro y plata son redondas

Las monedas de oro y plata son de forma circular, las de oro tienen valor de 25 pesos y las de plata de 10 pesos. Las piezas correspondientes a cada ciudad sede comparten diseño según la ciudad, diferenciándose únicamente por la denominación.

La moneda de la Ciudad de México incorpora un ajolote, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes. La de Guadalajara muestra a un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave junto a los Arcos de Zapopan. La de Monterrey presenta la silueta de un jugador deteniendo un balón con la Fuente de Crisol y el Cerro de la Silla al fondo.

Las dos monedas restantes de metales finos honran a México de manera general, la pieza de oro incluye un balón con un jaguar, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca.

La moneda de plata muestra la pirámide de Kukulkán junto a la cabeza de un jaguar, una mariposa monarca y la “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el #BancoDeMéxico presenta su colección de monedas conmemorativas de oro. ⚽✨ #BancoDeMéxico #FIFA2026

Descubre sus detalles: 👉 https://t.co/8WrxoTXDaL pic.twitter.com/B9zUTUbwr2 — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo las consigo?

Las monedas bimetálicas son de curso legal y podrán utilizarse para cualquier tipo de pago; estarán disponibles a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde su puesta en circulación.

Las monedas de oro y plata saldrán a la venta al público en la segunda quincena de mayo a través de distribuidores autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Te recomendamos: