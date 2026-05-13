49ers contra Vikingos; NFL vuelve a México en noviembre

La NFL confirmó este miércoles que los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, como parte del calendario internacional de la temporada 2026.

El encuentro marcará el regreso de la liga a territorio azteca tras cuatro años de ausencia, después de que las obras de remodelación del estadio para el Mundial 2026 impidieran partidos. La última vez que la NFL jugó en México fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el mismo recinto.

El partido será el primer Sunday Night Football disputado fuera de Estados Unidos y forma parte de la mayor agenda internacional en la historia de la liga, que incluirá nueve encuentros en ocho estadios, siete ciudades y cuatro continentes. El comisionado Roger Goodell ha declarado que el objetivo es alcanzar los 16 partidos internacionales por temporada.

No importa si eres rudo o técnico, ¡la lucha que nos espera el 22 de Noviembre en el Estadio Banorte será imperdible! 🏈🇲🇽



¿Vas Vikings o Niners?https://t.co/rYmD0IRVyx



Whether you’re a rudo or técnico, the showdown awaiting us on November 22 at Estadio Banorte will be… pic.twitter.com/MO9HPZ5IuY — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

Los 49ers encabezarán esta gira internacional

Además de su partido en México, jugarán el partido inaugural de la temporada 2026 en Melbourne, Australia, el jueves 10 de septiembre contra Los Carneros de Los Ángeles, en el primer encuentro de la liga en ese país.

El calendario internacional de 2026 incluye sedes como el Maracaná de Brasil, el Tottenham Hotspur Stadium y Wembley en Londres, el Stade de France en París y el Santiago Bernabéu en Madrid, con partidos programados entre la Semana 1 y la Semana 11 de la temporada regular.

La NFL aún no ha anunciado la fecha oficial para la venta de boletos del duelo entre 49ers y Vikings, pero abrió un registro en su sitio web para que los aficionados reciban información sobre preventa, venta general y lanzamientos de mercancía.

La NFL está de regreso en la Ciudad de México con el segundo Sunday Night Football que se jugará fuera de Estados Unidos.



Vikings vs 49ers, nos urge que sea 22 de Noviembrehttps://t.co/rYmD0IRVyx



The NFL is back in Mexico City with the second Sunday Night Football game ever… pic.twitter.com/f38Eh2VPgf — NFL México (@nflmx) May 13, 2026

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