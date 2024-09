FIFA anuncia sedes del Mundial de Clubes 2025

El renovado Mundial de Clubes FIFA 2025 ya tiene definidas las sedes en las que 32 clubes deportivos de todo el mundo se disputarán el trofeo. La edición del próximo año se jugará en Estados Unidos y 12 serán los estadios que albergarán la competencia entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025, cuando se definirá al primer ganador bajo el nuevo formato.

El MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey, recibirá la Final de la Copa Mundial de Clubes, los otros 11 inmuebles son Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), TQL Stadium (Cincinnati), Rose Bowl (Pasadena), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Lumen Field (Seattle) y Audi Field (Washington, D.C.).

“Este nuevo torneo de la FIFA es el único ejemplo de solidaridad e inclusividad real que existe a nivel mundial en el fútbol de clubes, ya que permitirá a clubes de África, Asia, Oceanía y América Central y del Norte jugar contra los grandes clubes de Europa y Sudamérica en un increíble Mundial que contribuirá en gran medida a hacer crecer el fútbol de clubes y a potenciar el talento en todo el planeta”, declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El sorteo se celebrará en diciembre de 2024, cuando se conozca la lista de los 32 equipos que participarán en el certamen, actualmente hay definidos 30 cupos. Uno será el campeón de la Libertadores 2024, el otro espacio es para un club del país anfitrión.

Este acontecimiento mundial reunirá a clubes de cada una de las seis confederaciones internacionales: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC y UEFA. Las plazas distribuidas de la siguiente manera:

África – 4 equipos de la CAF. Tres por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la CAF) y uno por la vía del ranking.

Asia – 4 equipos de la AFC. Tres por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la AFC) y uno por la vía de la clasificación.

Europa – 12 equipos de la UEFA. Cuatro por la vía de los campeones (Liga de Campeones de la UEFA) y ocho por la vía del ranking.

Norteamérica, Centroamérica y Caribe – 4 equipos de la Concacaf. Todos a través de la vía de campeones (Copa de Campeones de la Concacaf).

Oceanía – 1 equipo OFC. Por vía de clasificación.

Sudamérica – 6 equipos de la CONMEBOL. Cuatro por la vía de los campeones (CONMEBOL Libertadores) y dos por la vía del ranking.

País anfitrión – 1 equipo.

Así se jugará el Mundial de Clubes 2025

Se hará una fase de grupos compuesta por ocho grupos de cuatro equipos por grupo que juegan en un formato de todos contra todos a partido único. Los dos primeros equipos de cada grupo pasarán a octavos de final. Posteriormente, habrá una fase eliminatoria directa a partido único desde los octavos de final hasta la final. Solamente habrá partido por el título, no tendrán encuentro por el tercer puesto.

Una nueva era en el fútbol de clubes 🤩



Todo lo que necesitas saber sobre el Mundial de Clubes FIFA 2025: pic.twitter.com/idkQbCX0GM — FIFA (Español) (@fifacom_es) August 27, 2024

Los actuales clasificados son:

Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21, 2022/23 y 2023/24

Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

ES Tunis (Túnez) – Ranking CAF

Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) – Ranking CAF

Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

Al Ain (EAU) – Liga de Campeones de la AFC 2023/24

Ulsan HD FC (KOR) – Ranking AFC

Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

Bayern Munich (Alemania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portugal) – Ranking UEFA

Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Alemania) – Ranking UEFA

Juventus (Italia) – Ranking UEFA

Atlético de Madrid (España) – Ranking UEFA

FC Salzburg (Austría) – Ranking UEFA

Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

Club León (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

River Plate (Argentina) – Ranking CONMEBOL

Boca Juniors (Argentina) – Ranking CONMEBOL

Pachuca (México): Campeón de Campeones de la Concacaf 2024

Te recomendamos: