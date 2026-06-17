Lionel Messi, primer futbolista en disputar seis mundiales

El delantero Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en disputar seis ediciones de la máxima competencia internacional de selecciones, tras debutar con Argentina frente a Argelia.

El capitán argentino alcanzó el histórico registro a los 38 años al aparecer como titular con su selección. Asimismo, alcanzó los 200 encuentros oficiales con la camiseta albiceleste.

Lionel Messi inició su recorrido en Alemania 2006 con apenas 18 años y, dos décadas después, sumó una sexta participación, luego de conquistar el título con Argentina en Qatar 2022.

No obstante, el récord podría ser compartido en menos de 24 horas, ya que Cristiano Ronaldo tiene la posibilidad de disputar también su sexta edición con Portugal ante RD Congo.

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Iguala el récord histórico de 16 goles de Miroslav Klose

Además del histórico registro, Leo Messi firmó un triplete frente a Argelia para ampliar su marca como máximo goleador de Argentina en la competencia internacional de selecciones.

Con sus tres anotaciones, el delantero llegó a 16 goles en el torneo deportivo, igualando el récord goleador del alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la competencia.

El siete veces ganador del Balón de Oro marcó por primera vez en Alemania 2006, quedó en blanco en Sudáfrica 2010 y aumentó su cuenta en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

La actuación del astro argentino dejó dos hitos sin precedentes, al convertirse en el primer jugador con seis participaciones y alcanzar la máxima cifra goleadora de la justa deportiva.

Messi alcanzó a Klose en lo más alto de la tabla de los máximos goleadores de la historia de la #CopaMundialFIFA. 📊 pic.twitter.com/UQv4O0D3XL — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 17, 2026

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