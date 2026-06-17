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Atlixco inicia construcción de calle República de Argentina

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Foto: Ayuntamiento de Atlixco.

Con el compromiso de seguir transformando las colonias de Atlixco con obras que generen un beneficio real para las familias, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a la construcción de la calle República de Argentina con adoquín y obras complementarias en la colonia San Alfonso.

Durante el arranque de los trabajos, destacó que su gobierno continúa impulsando obras con sentido y justicia social, llevando infraestructura a donde más se necesita y priorizando proyectos que mejoren el día a día de las y los ciudadanos.

La obra tiene una inversión de más de 2 millones de pesos y contempla la colocación de mil 195.44 metros cuadrados de adoquín y beneficiará de manera directa a más de 3 mil 490 personas, además de impactar positivamente a miles más que transitan por la zona, informó Ariadna Ayala.

Entre las acciones que se realizarán se encuentran la construcción de banquetas y guarniciones, la renivelación de pozos de visita, la instalación de luminarias y la colocación de señalamiento vertical y horizontal para fortalecer la seguridad vial.

Con este proyecto y otras obras que actualmente se desarrollan en el municipio, Ariadna Ayala busca seguir mejorando la movilidad, brindar calles más seguras y elevar la calidad de vida de las familias atlixquenses.

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