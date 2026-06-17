SEGOB reitera diálogo con regidores de Acatlán de Osorio

Tras más de 8 horas de espera, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) se retiraron de la mesa de diálogo acordada con regidores y síndico del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, la misma que se llevaría a cabo este martes a las 9 de la mañana; sin embargo, los funcionarios no se presentaron en la hora y lugar acordado.

A esta mesa de acuerdos acudió personal de la SEGOB, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Comisión de Derechos Humanos (CDH) y Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de escuchar las demandas de los funcionarios y buscar soluciones que beneficien a las partes involucradas; empero, no acudieron a este encuentro, pactado ayer durante la reunión con el delegado de esta microrregión.

El subsecretario de Desarrollo Político, Rodolfo Huerta Espinoza, acompañado por el director de Delegados de la SEGOB, José Carlos Rosas Benavides, dio a conocer que en todo momento hubo compromiso para trabajar de la mano con las autoridades municipales y descartó desinterés o inasistencia del gobierno estatal como se argumentó.

Reiteró la disposición del Gobierno del Estado para entablar el diálogo con las y los regidores de este municipio, a quienes se les exhorta nuevamente a acudir a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, para dirimir mediante el diálogo sus principales inquietudes o reagendar el encuentro en su municipio.

Te recomendamos: