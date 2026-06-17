Asalto en tienda departamental de Cruz del Sur deja un detenido

Al menos un hombre fue detenido tras un reporte de asalto con violencia en una tienda departamental de la Plaza Cruz del Sur, donde los delincuentes se llevaron equipos de telefonía celular.

La noche del martes fue cuando hombres armados y con mazos llegaron a la sucursal de Coppel del Bulevar Forjadores, donde utilizaron armas para amenazar a los empleados.

Posterior a ello, los responsables rompieron con martillos las vitrinas de celulares en exhibición y tomaron al menos tres decenas de equipos para después salir del inmueble.

#Seguridad 🚨 Se reporta un operativo en la Plaza Cruz del Sur, luego de reportes por un supuesto intento de robo a una tienda departamental.



Hasta ahora trasciende que al menos un hombre fue detenido en el lugar y múltiples unidades de urgencias llegaron a la zona, mientras… pic.twitter.com/fmmTDYdkQC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 17, 2026

Aunque algunos de los responsables escaparon de la escena, un hombre fue asegurado por personal de seguridad privada, quienes sometieron al señalado antes de que abordara una motocicleta estacionada en la zona.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal arribaron a la plaza donde se desplegó un operativo para intentar encontrar al resto de los delincuentes.

Mientras tanto, al detenido se le aseguró un arma de fuego y una motocicleta que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para fincar responsabilidad en su contra.

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