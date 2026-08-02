IEE Puebla aplaza reconocimiento de PAZ por ausencia de dirigencia

El partido político “PAZ” tiene como fecha límite hasta el 21 de agosto para constituir su dirigencia en Puebla y acreditarse oficialmente ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

Ante la falta de un Comité Directivo Estatal, el nuevo partido nacional –de ala conservadora y vinculado al extinto Partido Encuentro Social (PES)- el IEE frenó su reconocimiento legal.

El Consejo General concluyó que se debe agotar el plazo normativo fijado por la ley para verificar si la dirigencia nacional designa a sus representantes locales.

De acuerdo con el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, la autoridad electoral dispone de un periodo de 30 días naturales para dictaminar su procedencia, el cual vence el próximo 21 de agosto.

El resto de los partidos locales exigió esperar al vencimiento de dicho plazo legal para constatar si el Partido PAZ nombra a su directiva estatal.

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De no concretarse los nombramientos en Puebla antes de la fecha límite, el IEE estará obligado por ley a validar únicamente a su representante ante el Consejo General tras concluir dicho periodo.

Para la representación ante el IEE, la organización busca nombrar a Jorge Luis Blancarte Morales, quien anteriormente se desempeñó como representante del PES ante el mismo órgano electoral durante el proceso de 2018.

En lo que respecta al otro partido nacional de reciente creación, “Somos Mx”, las y los consejeros estatales del aprobaron la integración de su dirigencia en Puebla el pasado 19 de julio.

Durante su asamblea, aprobaron el nombramiento de Julián Rendón, expresidente estatal del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), como su nuevo dirigente.

Editor: Renato León

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