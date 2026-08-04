Tonantzin Fernández recibe a Selección Mexicana Sub-20

Como parte del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, y el Gobierno del Estado, liderado por el gobernador Alejandro Armenta, para fortalecer la promoción turística del municipio, la alcaldesa recibió a jugadores y parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana Sub-20.

Durante su visita, los integrantes del representativo nacional realizaron un recorrido cultural por la Zona Arqueológica y el Museo de Sitio de San Pedro Cholula, donde conocieron parte de la riqueza histórica y patrimonial del municipio.

Durante la visita recibieron una explicación sobre la Gran Pirámide de Cholula, reconocida por contar con la base piramidal más grande del mundo, así como sobre la importancia histórica y cultural que representa este sitio para Puebla y para México. Asimismo, conocieron las acciones que impulsa el Gobierno Municipal para fortalecer el comercio local mediante la promoción de la gastronomía, la cultura y las artesanías.

Como parte de la agenda, visitaron el Parque Soria, convivieron con artesanas y artesanos locales, participaron en una degustación de cacao y disfrutaron de un tradicional chile en nogada, uno de los platillos más representativos de la temporada y símbolo de la riqueza gastronómica poblana.

A través de sus redes sociales, la presidenta municipal Tonantzin Fernández agradeció la visita de Roberto “El Capi” Ruiz Esparza y de Andrés Lillini, director de Selecciones Nacionales Menores de la Federación Mexicana de Futbol, quienes acompañaron este recorrido por el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar al municipio como uno de los principales destinos turísticos de Puebla, promoviendo su patrimonio histórico, cultural y gastronómico.

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