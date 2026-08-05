Gobierno de Puebla lanza programa “Derecho de Réplica”

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra presentó el programa “Derecho de Réplica”, un espacio desde el que se combatirán las campañas de desinformación, sin que esto signifique censurar a medios de comunicación.

Durante la presentación oficial, el funcionario señaló que han detectado una estrategia sistemática en plataformas digitales para manipular la opinión pública y posicionar narrativas falsas sobre la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, de la que responsabilizó a actores ligados a la derecha y el PAN.

Aseguró que, de manera articulada se difunden en redes sociales datos fuera de contexto y contenidos manipulados con inteligencia artificial, los cuales son amplificados posteriormente por opinadores e influenciadores contratados.

#Puebla 🗣️ El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA, presenta y encabeza el espacio denominado "Derecho de Réplica" donde se presentarán datos reales sobre información que la "desinformación" que se emite en el algunos medios de comunicación.



✍️ @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/n86eiUKvz0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 4, 2026

Por ello, mencionó que “Derecho de Réplica” será un espacio para combatir las campañas de desinformación, ya que garantizará el derecho a la ciudadanía a recibir información veraz, plural y sustentada con datos duros.

García Parra sostuvo que esta iniciativa no representa un ataque contra los medios de comunicación ni una medida de censura, pues su objetivo es contrarrestar la desinformación; por lo que en este espacio las y los titulares de las distintas secretarías desmentirán públicamente la información falsa o fuera de contexto con datos oficiales y evidencias.

Rechazan estancamiento económico

En el programa inaugural, participó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, quien desmintió las versiones que señalan un supuesto estancamiento económico en la entidad.

El funcionario destacó que, en el comparativo del último trimestre entre 2025 y 2026, la informalidad en Puebla registró una reducción del 1.2 por ciento.

Refirió que, Puebla es la segunda entidad del país con la mayor reducción anual en desocupación, lo que demuestra la capacidad de la industria local para absorber mano de obra.

🗣️ García Parra dice que todas las publicaciones sobre actos irregulares cometidos por funcionarios, sustentados con datos y pruebas, serán investigadas.



"Hay absoluta libertad de publicar, siempre y cuando sea la verdad y haya evidencias", sostuvo. pic.twitter.com/AAkxGh8D15 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 5, 2026

En ese sentido, comentó que la entidad registra una tasa promedio de desocupación del 1.89%, cifra sustancialmente menor a la media nacional de 2.65 %; y resaltó que se mantiene Ferias de Empleo con una actualización quincenal de vacantes en empresas.

Víctor Gabriel subrayó que la visión económica de la administración estatal se consolidará mediante proyectos clave como el Gran Valle “Puebla 5 de Mayo”, el Distrito Aeroportuario en Huejotzingo y el Polo de Desarrollo Económico en San José Chiapa.

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