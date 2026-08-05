Texmelucan llama a reforzar prevención ante temporada de lluvias

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez a través de la Secretaría de Gobernación y el Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, hace un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención durante la presente temporada de lluvias, con el objetivo de reducir riesgos, proteger la integridad de las familias y salvaguardar su patrimonio.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, rachas de viento y acumulación de agua en distintos puntos del municipio, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar tirar basura en la vía pública, barrancas, ríos y alcantarillas para prevenir taponamientos e inundaciones.

Mantener limpias azoteas, patios, coladeras y desagües de los hogares.

Revisar el estado de techos, árboles y estructuras que pudieran desprenderse por efecto del viento o la lluvia.

En caso de tormenta eléctrica, evitar refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras metálicas.

Reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, como árboles caídos, deslaves, inundaciones o daños en la infraestructura urbana.

El Gobierno Municipal mantiene un monitoreo permanente y coordina acciones preventivas para brindar una atención oportuna ante cualquier contingencia, refrendando su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias texmeluquenses.

La prevención es una responsabilidad compartida. Con la participación de todos es posible disminuir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante los fenómenos climáticos.

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