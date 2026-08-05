Detienen en Puebla a “Gallero” por desaparición de joven en Tlaxcala

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cumplimentaron una orden de aprehensión contra Arturo N., alias “Gallero”, de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

La detención se realizó el 3 de agosto de 2026 en la ciudad de Puebla, con apoyo de personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición de Tlaxcala.

De acuerdo con la investigación, el 21 de julio de 2025 la víctima, un hombre de 30 años, salió de su domicilio en San Pablo del Monte, Tlaxcala, para convivir con amistades. Más tarde abordó su vehículo y se encontró con el ahora imputado, con quien mantenía una relación de amistad.

Ambos acudieron a un establecimiento comercial y posteriormente se trasladaron a un domicilio, donde continuaron conviviendo. Según la investigación, en ese lugar el imputado sostuvo una discusión con la víctima, le quitó las llaves de su vehículo y lo obligó a ocupar el asiento del copiloto mientras él conducía la unidad. A partir de ese momento, la víctima quedó privada de su libertad de movilidad y comunicación, sin posibilidad de contactar a sus familiares.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Arturo N., alias “Gallero”, de 28 años de edad, quien es investigado por su probable participación en… pic.twitter.com/kNHZIV4IgK — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 5, 2026

Localización del cuerpo y colaboración interestatal

Tras la denuncia y las acciones de búsqueda, el 3 de agosto de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima al interior de un pozo artesanal en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Con base en los datos de prueba recabados, la autoridad judicial libró la orden de aprehensión contra Arturo N., la cual fue cumplimentada por personal de la FGE. El imputado quedó a disposición del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, como resultado de la colaboración entre la Fiscalía de Puebla y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE).

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