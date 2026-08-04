Accidente múltiple deja tres lesionados en la Puebla-Orizaba

La mañana de este martes se registró un accidente múltiple sobre la autopista 150D Puebla-Orizaba, a la altura del kilómetro 247+200, en el tramo Cecilio Terán-Balastrera, luego de que un tractocamión volcara tras impactar contra un automóvil particular, dejando como saldo tres personas lesionadas.

Reportes preliminares señalan que el operador del tractocamión sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que perdiera el control de la unidad, chocara contra un vehículo compacto y finalmente volcara sobre uno de los carriles de circulación.

Entre los lesionados se encuentra el conductor del tractocamión, quien sufrió heridas de gravedad, además del conductor del automóvil particular y una mujer que viajaba como acompañante. Los tres fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, Delegación Ciudad Mendoza, y trasladados al Hospital Regional de Río Blanco para recibir atención médica.

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El impacto también provocó daños a un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que personal de la empresa acudió al lugar para realizar las labores correspondientes.

La circulación vehicular permaneció parcialmente restringida mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades involucradas. Elementos de la Guardia Nacional realizaron los peritajes para determinar las causas del accidente y fincar las responsabilidades correspondientes.

Editor: César A. García

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