Camioneta termina en la cuneta tras chocar en el Periférico Ecológico

El conductor de una camioneta blanca quedó varado en la cuneta central luego de que, al conducir a exceso de velocidad, perdiera el control y chocara contra la barra de contención sobre el Periférico Ecológico, a la altura de la Vía Atlixcáyotl.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes, cuando se registró el incidente, motivo por el cual la unidad salió proyectada hacia la cuneta.

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Las versiones preliminares de elementos de seguridad señalan que el vehículo presuntamente pertenece a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE); sin embargo, el siniestro no dejó personas heridas de gravedad.

A su vez, personal de Proximidad Vial y elementos de Seguridad atendieron el percance; no obstante, la circulación en el lugar se vio afectada debido a las maniobras de una grúa para retirar la camioneta de la cuneta, por lo que fue necesario cerrar el carril de alta velocidad de Periférico Ecológico.

#ConexiónVíal 🚨 Una camioneta blanca chocó contra la barra de contención del Periférico Ecológico a la altura de la Vía Atlixcayotl y salió disparada hacia la cuneta.



Personal de Proximidad Vial y elementos de seguridad atienden el percance. pic.twitter.com/1J0ZLxlylm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 4, 2026

Editor: César A. García

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