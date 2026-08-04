Pobladores de Zoyapetlayoca exigen salida de la Ruta 22

La mañana de este martes, un grupo de pobladores de San Nicolás Zoyapetlayoca, perteneciente al municipio de Tepeaca, realizó un cierre vial en el centro de la comunidad para exigir la salida definitiva de la Ruta 22 y la creación de un servicio de transporte local.

La manifestación se registró luego de que el grupo de inconformes acusara años de malos tratos, discriminación y deficiencias por parte de los operadores de la Ruta 22 Santo Tomás Hueyotlipan-Tepeaca. Los pobladores denunciaron abusos, principalmente contra estudiantes, adultos mayores, campesinos, albañiles y personas con discapacidad, además de señalar supuestas irregularidades en los permisos de la Ruta 22 para operar en la zona.

Los quejosos solicitaron una nueva ruta operada exclusivamente por transportistas originarios de San Nicolás Zoyapetlayoca, con el objetivo de garantizar seguridad y respeto para los usuarios. Por ello, pidieron a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) y a Gobernación revisar la documentación de las concesiones actuales ante las presuntas irregularidades.

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Ante esta situación, se mantuvo un diálogo con los manifestantes; sin embargo, los pobladores amagaron con no levantar el bloqueo hasta que su petición sea atendida.

El conflicto con los operadores de la ruta se remonta a algunos años; desde septiembre de 2022, operadores de la Ruta 22 en Tepeaca dejaron de prestar servicio en cuatro juntas auxiliares, luego de que fueran impedidos para ingresar a San Nicolás Zoyapetlayoca, debido a que fueron amenazados con incendiar sus unidades si ingresaban.

Editor: César A. García

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