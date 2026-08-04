Ariadna Montiel pide suspender a Nay Salvatori y Grace Palomares

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó la suspensión de los derechos partidistas de las diputadas locales de Puebla, Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, tras sus expresiones discriminatorias hacia adultos mayores.

Este martes, anunció que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido inició, a petición suya, un procedimiento sancionador en contra de las legisladoras del Congreso del Estado.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) reprobó las burlas en el podcast “Descasadas” y afirmó que sus conductas contravienen los principios del movimiento.

Por ello, subrayó que Morena ha sido el principal impulsor de políticas públicas en beneficio de personas de la tercera edad, por lo que constituyen uno de los pilares del proyecto político de la Cuarta Transformación.

En ese sentido, confirmó la solicitud enviada al órgano interno de justicia para que evalúe el caso y determine la revocación de la militancia de ambas diputadas.

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Sin embargo, resaltó que, a nivel personal, la CNHJ debería retirarle los derechos partidistas a Nay Salvatori y Grace Palomares y suspender su militancia, admitiendo que sus comentarios “le dieron mucho coraje”.

Declaró que, si bien respeta el manejo individual de sus redes sociales, no se tolerará que utilicen la representación del partido para difundir discursos de odio o estigmatización.

“Yo no opino nada de sus redes sociales, que las lleven como quieran, pero expresarse así representando al partido no está bien; que dejen su militancia entonces. (…) perdón, me apasiono porque me da mucho coraje”, comentó.

Montiel Reyes exhortó a todos los cuadros y representantes populares del movimiento a conducirse con respeto absoluto hacia la ciudadanía y con apego estricto a los valores fundacionales de la organización.

Editor: César A. García

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