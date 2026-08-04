Plantean acompañamiento integral para jóvenes al egresar del SEDIF

Con el objetivo de implementar un Programa de Egreso Protegido para jóvenes bajo tutela del Sistema Estatal DIF y lugares de acogimiento, la diputada Xel Arianna Hernández García presentó una iniciativa de reforma al artículo 105 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la fracción XXX del artículo 7 de la Ley de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.

La propuesta establece que, para evitar el desamparo de las y los jóvenes al cumplir la mayoría de edad, dado que la tutela del Estado suele concluir a los 18 años, resulta necesario implementar un Programa de Egreso Protegido y apoyos de vida independiente por parte del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF); la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla vigilará su cumplimiento.

Lo anterior con la finalidad de preparar a las y los jóvenes desde la adolescencia para evitar un egreso abrupto, que les pueda originar la pérdida repentina de vivienda, alimentación y redes de apoyo, así como caer en exclusión, empleo precario, indigencia o redes de explotación.

“Desde su ingreso, la niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo para efectos de que su situación sea revisada y valorada de manera personal y continua, garantizando la protección de sus datos personales, así como para determinar procedimientos de ingreso y egreso, debiendo implementar un Programa de Egreso Protegido y apoyos de vida independiente, con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su reincorporación familiar y social”, indica la propuesta.

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