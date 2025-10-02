Congreso y Colegio de Puebla firman convenio para impulsar investigación

El Congreso del Estado firmó un convenio de colaboración con El Colegio de Puebla, en materia de investigación, profesionalización y servicio social.

Durante este evento, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, señaló que este tipo de acuerdos fortalecen el trabajo legislativo a través de la investigación y la participación de las y los estudiantes.

“Este es uno de los objetivos del convenio, la integración de las juventudes al Congreso del Estado a través del servicio social, que permite al Poder Legislativo refrescarse y motivarse con el ímpetu de la juventud; y a las y los estudiantes, brinda una oportunidad única de aprendizaje para servir a su estado y a su país”, afirmó.

En este evento, la diputada mencionó el valor de la profesionalización del personal del Congreso del Estado, como esencial para el desarrollo de sus actividades.

Por su parte, la presidenta de El Colegio de Puebla, Alejandra Sánchez González, celebró que por primera vez en 40 años la institución educativa lleve a cabo la firma de un convenio con el Poder Legislativo, con la convicción de que la unión entre la academia y la vida pública es clave para transformar realidades y construir un Estado más justo, transparente, equitativo y sostenible.

Durante la firma del convenio también se contó con la participación del titular de la Secretaría General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera, quien subrayó que este convenio pretende fortalecer el trabajo conjunto para la realización de proyectos de investigación, la organización de cursos y seminarios, así como otorgar descuentos para las y los trabajadores del Poder Legislativo para la realización de estudios.

