Elevadores y escaleras de Línea 4 de RUTA recibirán mantenimiento

A poco más de un año de entrar en funcionamiento, el sistema de elevadores y escaleras eléctricas de la Línea 4 de RUTA recibirán mantenimiento preventivo y correctivo.

A poco más de un año de haber entrado en operación, el sistema de elevadores y escaleras eléctricas de la Línea 4 de RUTA será sometido a mantenimiento preventivo y correctivo; al igual que los dispositivos en el paradero Juárez-Serdán de la Línea 1, que constantemente presentan fallas.

El organismo Carreteras de Cuota-Puebla (CCP) emitió la licitación para contratar a una empresa que se encargue de dar mantenimiento a cuatro cuerpos de escaleras eléctricas y 10 elevadores instalados en las líneas 1 y 4 del sistema RUTA, bajo un contrato abierto que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

En la Línea 4, los trabajos se realizarán en los paraderos Cuautlancingo A y B, Huejotzingo B, Forjadores A y B, Recta a Cholula A y B, así como Atlixco A y B. Mientras que en la Línea 1 se contempla el paradero Juárez-Serdán, ubicado sobre el bulevar Atlixco y Prolongación Reforma.

La empresa contratada deberá dar mantenimiento a los equipos cada vez que sean solicitados por la autoridad, además de contar con atención telefónica de emergencias las 24 horas.

Deberá incluir refacciones nuevas y mano de obra calificada, con un plazo máximo de 10 días hábiles para ejecutar las reparaciones autorizadas.

Editor: Renato León

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