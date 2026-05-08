Caen presuntos responsables del ataque armado en Sonata

Dos hombres señalados como presuntos participantes en el ataque armado ocurrido el pasado 27 de abril en Plaza Adagio, dentro de la zona de Sonata, fueron detenidos tras una serie de operativos realizados en distintos puntos al sur de la ciudad de Puebla.

Las capturas fueron resultado de labores de inteligencia, seguimiento por cámaras de vigilancia y coordinación entre corporaciones estatales y federales.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos fueron identificados como Jesús Antonio N. y Andrés N., alias “El Güero”, quienes presuntamente habrían disparado durante la agresión que generó movilización policial y alarma entre visitantes de la zona comercial.

Durante las acciones también fue asegurada la motocicleta en la que los sospechosos habrían escapado tras el ataque. Además del vehículo, las autoridades localizaron cartuchos útiles, dinero en efectivo y envoltorios con posible droga.

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#Seguridad 🚨 Dos hombres identificados como Jesús Antonio N. y Andrés N., alias “El Güero”, fueron detenidos por autoridades estatales y federales al ser señalados como presuntos responsables del ataque armado ocurrido el pasado 27 de abril en Plaza Adagio, en Sonata.



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Las detenciones fueron realizadas mediante un operativo conjunto entre elementos de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal y agentes ministeriales.

Fuentes oficiales señalaron que ambos hombres cuentan con antecedentes relacionados con delitos contra la salud, robo y daño en propiedad ajena, información que fue integrada a las investigaciones para fortalecer el caso.

Hasta el momento continúan las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas en los hechos ocurridos en la zona de Angelópolis.

Es importante recordar que este evento no dejó personas heridas o pérdidas fatales, sin embargo, videos de cámara de seguridad mostraron la forma en que los delincuentes operaron en un aparente intento por liquidar a dos civiles.

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