SEDIF y San Pedro Cholula inauguran “Mundialito Social”

Con el objetivo de fortalecer la convivencia, fomentar estilos de vida saludables y acercar espacios de integración a la población, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y su homólogo de San Pedro Cholula inauguraron el Mundialito Social, por iniciativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en el marco de la celebración de la copa de la que México es sede.

Esta estrategia promueve la actividad física, la salud y el rescate de espacios públicos mediante torneos deportivos, actividades recreativas y experiencias educativas. Se desarrolla en las entidades del país gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con el respaldo de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano.

La jornada reunió a niñas, niños, adolescentes y personas adultas en torno a dinámicas de participación comunitaria y encuentros de fútbol infantil y juvenil, que permitieron compartir momentos de convivencia y fortalecer los vínculos entre generaciones. La inauguración fue encabezada por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández; la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Guadalupe Fernández; y la directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario del SEDIF, Circe Flores del Giovane, quien destacó que el fútbol es una herramienta para fortalecer la convivencia familiar y comunitaria, al propiciar espacios de aprendizaje, recreación e integración que contribuyen a consolidar los lazos sociales.

Como parte de esta actividad, personal del SEDIF ofreció snacks saludables elaborados con frutas y verduras, además de agua natural de sabores, con el propósito de promover una alimentación equilibrada y demostrar que el cuidado de la salud también puede integrarse de manera atractiva al esparcimiento.

El Mundialito Social coincide con la visión humanista que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, al fortalecer el tejido social desde las comunidades. Asimismo, acompaña las acciones de bienestar e inclusión que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el Sistema Nacional DIF, para construir entornos más sanos, participativos y solidarios para las familias.

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