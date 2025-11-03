Heriberto Murrieta imparte charla en la Universidad del Deporte de Puebla

En el marco de las acciones impulsadas por el Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, para acercar a las y los jóvenes herramientas complementarias en su formación académica, la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) recibió una charla magistral de periodismo deportivo de la voz de Heriberto Murrieta.

A través de esta conversación, las y los jóvenes conocieron no solo sus más de cuatro décadas de trayectoria en el periodismo, sino la relevancia de informar con ética y responsabilidad desde cualquier trinchera.

Durante el encuentro, el rector, José Luis Sánchez Solá, destacó que en esta administración se invierte en el deporte como motor de cambio, por lo que agradeció a Murrieta el compartir su profesionalismo en la televisión mexicana y valoró su disposición para compartir experiencias con las y los estudiantes que inician su camino en la recién creada UDEP.

En su presentación, Murrieta habló sobre los retos actuales del periodismo deportivo y la evolución que ha tenido esta disciplina a lo largo de los años. “El consumidor de periodismo espera que se le informe rápido y bien; por eso es muy importante la responsabilidad del periodista, porque ponerse el micrófono es un ritual que trasciende al rating o a la inmediatez”, puntualizó.

Asimismo, el periodista destacó el interés y la participación del alumnado, al poder escuchar sus inquietudes y responder a cada una de ellas desde su experiencia profesional.

Acciones como esta fortalecen el crecimiento académico y consolidan el compromiso del Gobierno del Estado de Puebla con la formación integral de las y los jóvenes universitarios.

