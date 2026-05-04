Gobierno asignó seguridad a Rubén Rocha, confirma Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este lunes que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con un equipo de seguridad personal proporcionado por el gobierno federal por recomendación, no a petición del exmandatario.

García Harfuch encabezó una reunión del Gabinete de Seguridad con la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, para refrendar el respaldo de las fuerzas federales ante la violencia derivada de la fractura entre las facciones “La Chapiza” y “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

En conferencia de prensa desde la Novena Zona Militar en Culiacán, el funcionario afirmó: “Algunos gobernadores o exgobernadores cuando salen solicitan medidas de seguridad. En este caso no fue una solicitud, sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad”.

Señaló que no es un dispositivo grande, sino de pocos elementos de la Guardia Nacional, aunque no precisó el número.

García Harfuch descarta indicios contra Rocha

El secretario descartó que el gobierno federal tuviera indicios o sospechas que vincularan a Rubén Rocha Moya con el crimen organizado.

Ante la pregunta de la prensa sobre si existían sospechas previas y por qué no se actuó en las más de 14 reuniones del gabinete de Seguridad, García Harfuch respondió: “Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio, […] nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del gobierno del estado para continuar o realizar las operaciones que les presentamos”.

Rocha permanece en la entidad, según el secretario, y está bajo protección de la Guardia Nacional, aunque no existen indicios de que enfrente alguna amenaza.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que el gobernador con licencia de Sinaloa cuenta con protección de seguridad federal por considerar que está bajo riesgo.

Rocha Moya se encuentra bajo una solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos, que lo señala por delitos relacionados con el narcotráfico.

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