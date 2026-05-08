SEP adelanta fin de clases por ola de calor y Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que adelantará el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al próximo 5 de junio, debido a la intensa ola de calor registrada en el país y la logística del Mundial de 2026.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que la decisión fue aprobada por unanimidad durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

A través de redes sociales, explicó que la modificación responde a las altas temperaturas previstas durante junio y julio, además de los ajustes operativos relacionados con la organización del Mundial de Fútbol.

De acuerdo con el calendario actualizado por la SEP, el próximo 5 de junio concluirán las clases para estudiantes, mientras que las labores administrativas en los planteles finalizarán oficialmente el 12 de junio.

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Asimismo, la dependencia detalló que los docentes regresarán a las escuelas el próximo 10 de agosto para participar en el Consejo Técnico Escolar previo al arranque de las actividades del siguiente ciclo escolar.

Entre el 17 y el 28 de agosto se desarrollará un periodo de reforzamiento de aprendizajes dirigido a estudiantes, como parte de las medidas académicas implementadas antes del inicio formal del nuevo ciclo escolar.

El ciclo escolar 2026-2027 comenzará oficialmente el próximo 31 de agosto, mientras autoridades educativas aseguraron que el ajuste en fechas no afectará el cumplimiento del Plan de Estudios vigente en el país.

La modificación ocurre en medio de temperaturas extremas registradas en varias entidades, situación que provocó cambios de horario, suspensión de actividades presenciales y alertas sanitarias en México.

#SEPInforma🗞️ | La SEP y secretarías de educación de las entidades federativas acordaron de manera unánime un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas de nivel Básico y Medio Superior, con motivo de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol. 📆👀



El actual ciclo… pic.twitter.com/UDCLJ3sy2d — SEP México (@SEP_mx) May 7, 2026

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