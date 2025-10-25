Muere hombre en Tren Ligero de Jalisco; iba colgado de ventana

Un hombre que viajaba colgado de una de las ventanas del Tren Ligero de Guadalajara falleció la tarde del viernes 24 de octubre cuando su cuerpo recibió un golpe al ingresar en un túnel. El accidente ocurrió en la Línea 1, entre las estaciones Santa Filomena y Unidad Deportiva, alrededor de las 18:00 horas.

Testigos captaron el momento en video, donde se observa al individuo, de aproximadamente 25 años, sujeto desde el exterior de una ventana, con la cabeza y el pecho dentro del vagón mientras el resto de su cuerpo permanecía fuera. Al ingresar a un túnel, el pasajero impactó violentamente contra la estructura, lo que provocó que la ventana se rompiera y el hombre cayera sobre las vías.

El incidente generó críticas en redes sociales hacia los pasajeros que presenciaron la escena, quienes no comentaron nada ni activaron la palanca de emergencia para detener la marcha del convoy. Usuarios señalaron la existencia de este mecanismo de seguridad que podría haber prevenido el desenlace fatal.

De acuerdo con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), el suceso provocó la suspensión del servicio en toda la línea, calificándolo como un “incidente ajeno” sin proporcionar más detalles. Casi cuatro horas después, se restableció la circulación completa.

El Servicio Médico Forense acudió al lugar y levantó el cuerpo, confirmando que el hombre había fallecido a causa del traumatismo. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido.

