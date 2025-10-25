Sonora: Descubren una tonelada de drogas en cajas de chiles

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron en un puesto de control a un conductor de tractocamión que transportaba más de una tonelada de metanfetamina, así como fentanilo y goma de opio, con destino reportado a Mexicali, Baja California.

El operativo se llevó a cabo en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado. Al realizar una revisión de rutina al vehículo de carga, procedente de la comunidad del Espinal, Sinaloa, el personal militar localizó en su interior paquetes de droga ocultos entre cajas de chile.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se procedió a la detención del conductor y al aseguramiento de mil 177 kilogramos de metanfetamina, 4 kilogramos de fentanilo, 5 kilogramos de goma de opio y un vehículo.

La dependencia informó que el detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes.

La Sedena aseguró que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Asimismo, reafirmó la decisión del gobierno federal por inhibir las actividades de la delincuencia organizada.

