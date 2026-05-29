Dan 15 años de prisión a implicado en atentado frustrado contra Taylor Swift

En Austria, un joven de apenas 21 años, identificado como Beran A., fue declarado culpable y condenado a 15 años de prisión tras haber planeado un atentado terrorista contra los conciertos de Taylor Swift en Viena, correspondientes a su gira “The Eras Tour”. A pesar de que el ataque logró ser frustrado por las autoridades locales, el implicado enfrentó cargos graves de terrorismo y tentativa de homicidio.

La pena máxima a la que se enfrentaba el acusado era de 20 años de cárcel; sin embargo, logró reducir su condena tras declararse culpable ante el tribunal. Luego de horas de deliberación, el jurado no solo dictó sentencia contra Beran, sino que también determinó que su cómplice, identificado como Arda K. (de la misma edad), cumpla una condena de 12 años en prisión.

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Las investigaciones ligaron directamente el crimen con el Estado Islámico (EI). De acuerdo con las declaraciones del propio acusado, este mantuvo comunicación estrecha con miembros de la organización radical antes del ataque a través de chats encriptados. En dichas plataformas, además de jurar lealtad a los yihadistas, contactó a altos mandos para recibir asesoramiento sobre armamento e instrucciones precisas para la fabricación de bombas rudimentarias, aunque falló en su intento de construirlas.

Entre los cargos por los que fueron procesados se encuentran terrorismo, participación en tentativa de asesinato, viajes y adiestramiento con fines terroristas, asociación delictuosa y organización criminal. A esta red delictiva se vinculó también a Hasan E., señalado como el coordinador de Beran y Arda para la ejecución del atentado. Actualmente, Hasan se encuentra recluido en Arabia Saudita tras haber herido con un cuchillo a un guardia y a otras cuatro personas en La Meca.

Editor: José Francisco Escobar

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