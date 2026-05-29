INCMNSZ prueba veneno de alacrán para combatir tuberculosis

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) desarrolla investigaciones con compuestos derivados del veneno de alacrán para crear nuevos antibióticos contra la tuberculosis farmacorresistente. El coordinador del Área de Patología Experimental del instituto, Rogelio Hernández Pando, explicó que este proyecto forma parte de un esfuerzo internacional para enfrentar una de las amenazas sanitarias más importantes a nivel mundial.

El especialista señaló que, aunque actualmente existen tratamientos contra la tuberculosis, muchos pacientes abandonan las terapias debido a su larga duración, lo que favorece la aparición de bacterias resistentes a los medicamentos. Desde hace más de 30 años, el equipo científico del INCMNSZ trabaja en el estudio de mecanismos inmunológicos de la enfermedad y en la búsqueda de nuevas moléculas con potencial terapéutico.

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El proyecto tomó fuerza después de que investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM identificaron moléculas prometedoras en el veneno de alacrán. Posteriormente, especialistas del INCMNSZ analizaron el efecto de estos compuestos contra la bacteria Mycobacterium tuberculosis y detectaron actividad antimicrobiana con resultados alentadores. Además, científicos de la Universidad de Stanford lograron sintetizar artificialmente las moléculas, lo que permitirá avanzar en pruebas preclínicas sin depender de la extracción masiva de veneno.

Los investigadores también trabajan en el desarrollo de un posible “antibiótico híbrido”, que combine moléculas derivadas del veneno con medicamentos convencionales para aumentar su efectividad. Paralelamente, el instituto mantiene estudios enfocados en nuevas vacunas y en la formación de especialistas biomédicos. Hernández Pando destacó que México cuenta con científicos de alto nivel e infraestructura especializada para enfrentar enfermedades infecciosas de gran complejidad.

Editor: Edgar Espinoza

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