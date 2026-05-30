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sábado, mayo 30, 2026
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Estudiantes BUAP inician jornada de reforestación en CU2

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Es la segunda jornada de reforestación en el campus.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, la comunidad universitaria de Ciudad Universitaria 2 (CU2) se reunió para sembrar 200 plantas de la región en puntos estratégicos de este campus de la BUAP.

La iniciativa surgió desde los estudiantes, quienes propusieron realizar tres jornadas de arborización y reforestación. La primera jornada se realizó con 100 especies, esta es la segunda y la tercera está programada para agosto, cuando ingrese la nueva matrícula. Se espera que al final de la tercera jornada haya 500 árboles en total.

Las principales especies de plantas entregadas a los alumnos para su propagación son: encino, tronadora, jarilla, huizache, mezquite, agaves, así como algunas especies frutales como tejocote y guayaba.

La universidad destacó que esta actividad es un acto de corresponsabilidad social con el entorno, toma de conciencia y mantenimiento del medio ambiente.

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