Lilia Cedillo inaugura Expo Hortícola Puebla BUAP 2025

Al inaugurar la Expo Hortícola Puebla BUAP 2025 y el Cuarto Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias, la rectora Lilia Cedillo Ramírez agradeció el apoyo de la comunidad del Complejo Regional Centro, así como a las autoridades y expositores por permitir que este evento se convierta en un punto de encuentro de quienes son beneficiados con las nuevas tecnologías del campo.

“Este espacio refleja la labor de profesores e investigadores que inculcan en sus estudiantes el amor al campo. Además, es un evento que conjunta a todos los actores involucrados en la producción de alimentos, una de las labores más importantes. Esta Expo refleja que cuando vamos de la mano, el sector productivo, académico y el gobierno, avanzamos más rápido“.

La Expo Hortícola Puebla BUAP 2025 se lleva a cabo del 8 al 10 de octubre en el Agroparque Los Reyes de Juárez, Puebla, y se consolida como una de las plataformas más reconocidas en la región centro y sur-sureste del país, por ser un punto de encuentro entre proveedores, productores y comercializadoras que exponen tecnología, agronegocios y cultura hortícola.

En esta edición se espera la visita de al menos 4 mil personas por día, quienes tendrán acceso a la muestra de productos y servicios de más de 150 expositores y de 60 empresas semilleras, además de 200 cultivos demostrativos.

De igual forma, se lleva a cabo el Cuarto Congreso Internacional de Innovación y Ciencias Agropecuarias “El campo se transforma en ciencia”, con la presentación de conferencias magistrales en áreas como Biotecnología agropecuaria, Fitotecnia, Producción animal, Ciencia de los alimentos y Desarrollo rural sustentable.

Durante la inauguración, el presidente municipal de Los Reyes de Juárez, Alfonso Vélez Merino, agradeció el respaldo de la BUAP para realizar la décimo séptima edición de esta Expo Hortícola, que se ha convertido en la cuarta más importante a nivel nacional y la más relevante en la zona sur-sureste. Previamente, el alcalde y la rectora Lilia Cedillo inauguraron la pavimentación de la calle principal que conduce a la sede del Complejo Regional Norte.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, celebró el impulso a este evento, dado el papel destacado que tiene Puebla en la producción de hortalizas, en más de 64 mil hectáreas dedicadas a esta labor, donde se realiza el riego con aguas limpias, lo que eleva la calidad de los productos poblanos: “Puebla es un productor importante de alimentos y el campo es prioridad, por eso la exposición de nuevas tecnologías servirá como punto de partida para llegar a una agricultura 4.0”.

En el acto también estuvo presente el director del Complejo Regional Centro, Armando José José, quien agradeció a la rectora Lilia Cedillo, así como a los estudiantes y profesores involucrados en la organización. Refirió que los productores, empresas y comunidad universitaria logran crear una verdadera comunidad de aprendizaje y beneficio mutuo.

