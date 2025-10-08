Estudiante BUAP representará a México en Parapanamericanos Juveniles 2025

Sentir la velocidad, cómo el cuerpo choca con el viento y la adrenalina por llegar a la meta es algo que experimenta Alexander Romero Calderón cada vez que compite en las justas de atletismo para ciegos y débiles visuales. Por su desempeño, el estudiante del tercer año de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso de la BUAP fue seleccionado para los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, a celebrarse en Santiago, Chile.

Previo a esta justa internacional, obtuvo tres medallas de oro —en 400, 800 y 1,500 metros planos— y una de plata —en relevos 4×100 metros planos— en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025 que tiene lugar en Aguascalientes del 22 de septiembre al 12 de octubre, en la categoría juvenil menor 13-16 años, dentro de la clasificación T11 (ceguera total).

Coronado como el único competidor de Puebla que asistirá a los Parapanamericanos Juveniles 2025 —del 29 de octubre al 9 de noviembre de este año, en el Estadio Atlético Mario Recordón—, Alexander Romero fue convocado por el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) para integrarse al equipo nacional que representará a México.

El estudiante BUAP, destacado por su alto desempeño deportivo, participó también previamente en el World Parathletics Grand Prix, en Guadalajara, donde corrió la prueba de 400 metros y quedó en el tercer lugar, además de los 1,500 metros, en la que obtuvo el segundo lugar.

Alex, como suelen llamarlo, recuerda esta competencia en Guadalajara como una de las más emblemáticas, aunque también vienen a su mente el Grand Prix en Veracruz y otras tres paranacionales, en Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, y la actual que tiene lugar en Aguascalientes —del 22 de septiembre al 12 de octubre.

En los inicios de su carrera deportiva, practicó primero el fútbol y la natación; después optó por otras opciones hasta llegar al atletismo, donde encontró “su pasión”. Alex corre con su hermano o su mamá. “Iniciamos mi hermano y yo, al principio no con mucho rendimiento, pero después nos fuimos acoplando y nos coordinamos para aumentar velocidades y disminuir tiempos. Él es egresado de Ingeniería en Mecatrónica y se ha adaptado a mi rutina deportiva para apoyarme, igual que mi mamá”.

Aunque los sueños de Alex se concentran en este momento en sus competencias y en terminar su preparatoria, anhela seguir siendo parte de la comunidad BUAP, como estudiante de licenciatura; sus opciones son Derecho o Administración, aunque se inclina más por la primera porque la considera una carrera en la que la teoría, el ejercicio del pensamiento crítico y la palabra son importantes. Participar en una competencia paraolímpica tampoco es una idea que le parezca imposible.

“Me siento feliz de estar aquí, de seguir avanzando; me siento agradecido con mi familia, mis entrenadores, mi preparatoria, porque han sido muy empáticos; la BUAP representa algo muy especial para mí porque aquí siempre están dispuestos a apoyarme”.

De esta forma, Alex se prepara para las competencias en Santiago, Chile, a finales de este mes; su rutina implica entrenamientos de dos horas diarias, cinco veces a la semana, apoyado por su entrenador, su hermano y su mamá, quien corre y practica también con él.

“Cuando compito, lo que más me gusta es sentir la velocidad, que el cuerpo choca con el viento y sentir la adrenalina de llegar. Yo corría desde que estaba en la secundaria, pero en la BUAP todo se volvió más profesional y competir se convirtió en algo serio, en una pasión. La verdad, siento que me han ayudado mucho, me motivan y también me entrenan”.

Alex Romero reconoce así a sus entrenadores externos e internos, a su familia y guías, a la Dirección de Deporte y Cultura Física, a la BUAP, así como a la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Puebla (ADECIPU), a la Coordinadora de la Secretaría de Deporte y Juventud del estado de Puebla, a la Federación Mexicana de Deporte para Ciegos y Débiles Visuales. A.C. (FEMEDECIDEVI) y al Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), por apoyar e impulsar el deporte adaptado y paralímpico.

