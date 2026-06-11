Recuperan vehículo y detienen a cinco personas en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo informó que, en coordinación con la policía de Coronango y el gobierno del estado, fue recuperado un vehículo de carga con reporte de robo y aseguradas cinco personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Mediante el intercambio de información y el seguimiento de la ubicación de la unidad, los elementos de seguridad se trasladaron a la calle Maravillas, en la junta auxiliar de Sanctorum, donde localizaron un camión tipo Torton color blanco y una segunda unidad de carga. En el lugar, cinco masculinos presuntamente realizaban el traslado de mercancía entre ambos vehículos.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos intentaron huir a pie, pero elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, con apoyo de la Policía Estatal, lograron su aseguramiento. Durante la inspección del vehículo recuperado fue localizado un inhibidor de señal, el cual quedó asegurado como indicio para las investigaciones correspondientes.

Los cinco detenidos fueron trasladados al Complejo de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo para determinar su situación jurídica, mientras que ambas unidades quedaron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente.

La SSCyPC reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación con los distintos órdenes de gobierno para combatir los delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía.

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