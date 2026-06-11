México alcanzó récord en exportaciones a EU durante abril de 2026

México registró un nuevo máximo histórico en sus exportaciones hacia Estados Unidos durante abril de 2026, al superar los 50 mil millones de dólares en ventas de mercancías, una cifra que refleja la fortaleza del intercambio comercial entre ambos países.

Las exportaciones mexicanas con destino a Estados Unidos alcanzaron los 50 mil 691 millones de dólares en abril de este año, el nivel más alto registrado para un solo mes. Este resultado representó un crecimiento anual del 20 por ciento, de acuerdo con las cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Con este desempeño, México se consolidó como uno de los principales proveedores de mercancías para la economía estadounidense, al concentrar alrededor del 16.9 por ciento de las importaciones realizadas por Estados Unidos durante este periodo.

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El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el sector manufacturero, donde destacan las industrias automotriz y electrónica, así como otros productos elaborados que forman parte de las cadenas de suministro entre ambos países.

Especialistas señalan que la cercanía geográfica, la integración comercial mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la tendencia de las empresas a fortalecer sus cadenas de producción en Norteamérica han favorecido el posicionamiento de México en el comercio internacional.

Además, las cifras se suman al buen desempeño del comercio exterior mexicano, ya que en abril las exportaciones totales del país también alcanzaron niveles récord, impulsadas principalmente por productos no petroleros. México continúa fortaleciendo su papel como socio comercial estratégico de Estados Unidos, mientras que el sector exportador mantiene una tendencia positiva y se prepara para nuevos retos dentro del comercio internacional.

Editor: Arturo Medina

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