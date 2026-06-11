Alumnos de Medicina de BUAP ganan bronce en Infomatrix 2026

Una plataforma digital con materiales didácticos como un peluche del trofozoíto de giardia, rompecabezas de cubos 3D, un microscopio didáctico y un mapa interactivo de incidencias en México permitió a tres alumnos de la Facultad de Medicina de la BUAP ganar la medalla de bronce en la categoría de Divulgación Científica del XX Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología (Infomatrix), organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT).

Owen Germán Díaz López, Miranda Guadalupe Perea Rodríguez y Frida Valeria Montero Cid presentaron el proyecto “Giardiasis: cuando la infección frena el desarrollo infantil” en la etapa nacional, celebrada del 27 al 30 de mayo en la Universidad de Ixtlahuaca, Estado de México, donde participaron 217 equipos de 25 estados.

El proyecto busca divulgar los efectos de esta parasitosis intestinal, que en su fase crónica provoca bajo peso y talla además de síntomas como diarrea, distensión abdominal, fiebre y cansancio.

Los estudiantes desarrollaron materiales educativos disponibles en la plataforma Luminia (luminia.cloud), respaldada por la Red Mexicana de Servicios e Investigación en Enfermedades Infecciosas (Remseii) BUAP.

Entre los recursos se encuentran un peluche del trofozoíto de giardia, rompecabezas de cubos 3D para identificar las dos formas del parásito, un microscopio didáctico para explicar el diagnóstico, cajas de medicamento para conocer el tratamiento y un mapa interactivo que muestra la incidencia de la enfermedad por entidad federativa, con datos del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

La plataforma aclara que no sustituye una consulta médica y está dirigida a niños de 5 años en adelante y adultos mayores. Los materiales pueden descargarse y compartirse en comunidades y escuelas.

Te recomendamos: