Puebla da la bienvenida al Festival Máster de Voleibol 2026

Con la inauguración del Festival Máster de Voleibol Puebla 2026, la entidad reafirma su capacidad para albergar competencias de alcance nacional que fortalecen el bienestar, la convivencia y el desarrollo económico. En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela “La Bonita” Sánchez, destacó que el deporte es una política de Estado impulsada por su administración, en coordinación con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para promover la activación física, la integración social y comunidades más saludables.

Durante la ceremonia inaugural, la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud afirmó que Puebla se consolida como el epicentro del deporte gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla y la Federación Mexicana de Voleibol, alianza que permite atraer competencias de talla nacional e internacional. Subrayó que este evento es ejemplo de que el deporte es para todas las edades, al reunir a atletas que continúan en competencias con pasión y disciplina, además de inspirar a niñas, niños y jóvenes a adoptar estilos de vida saludables y alejarse de conductas de riesgo.

Al desear éxito a todas y todos los participantes, en representación del gobernador, la secretaria de Deporte y Juventud declaró oficialmente inaugurado el certamen que por primera vez tiene como sede a la entidad y que se desarrollará del 27 de julio al 1 de agosto en el Centro Expositor.

El presidente de la Federación Mexicana de Voleibol, Jesús Perales Navarro, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer el crecimiento de esta disciplina y agradeció que Puebla sea, por primera vez, sede del Festival Máster Rubén Acosta, donde se registra una participación histórica. Destacó que el trabajo conjunto con las autoridades estatales y municipales permitirá que el torneo continúe con el crecimiento en organización, calidad y alcance, al tiempo que envió un reconocimiento al gobernador Alejandro Armenta Mier por su impulso permanente al voleibol.

Por su parte, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, refrendó el compromiso de su administración con el deporte y agradeció la coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación Mexicana de Voleibol para hacer posible este encuentro nacional. Señaló que la infraestructura con la que cuenta la capital permite albergar eventos de gran magnitud que fortalecen el turismo, dinamizan la economía y proyectan a Puebla como un destino competitivo para recibir competencias deportivas y actividades de impacto nacional.

El Festival Máster de Voleibol 2026 reúne durante seis días a jugadoras y jugadores provenientes de distintas entidades del país, quienes convierten a Puebla en un punto de encuentro para el intercambio deportivo, la convivencia y la promoción de hábitos saludables. Este tipo de competencias refrenda que los grandes eventos llegan a un estado preparado para recibirlos y consolidan al deporte como una herramienta de transformación social, bienestar y desarrollo para todas y todos.

En representación de las y los participantes, Norma Angélica Díaz Manzanilla, originaria de San Luis Potosí, destacó la organización del torneo, la calidad de las instalaciones y la hospitalidad de Puebla, además de agradecer el respaldo del Gobierno del Estado al deporte e invitar a las nuevas generaciones a practicar cualquier disciplina, al señalar que la actividad física permite mantenerse saludables y activos a cualquier edad. Asimismo, la poblana Graciela Velázquez Zúñiga expresó su orgullo porque la entidad sea sede del Campeonato Nacional Máster 2026 y reconoció el impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier para hacer posible este encuentro, al tiempo que felicitó a las y los deportistas que demuestran que la pasión por el voleibol trasciende generaciones y confirma que el deporte es para todas y todos.

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