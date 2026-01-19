Puebla iniciará construcción de dos CESAT en la Sierra Norte

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la región de la Sierra Norte y la zona limítrofe con estados como Hidalgo y Veracruz, en breve, el Gobierno del Estado iniciará la construcción de dos Centros Estratégicos de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), en los municipios de Venustiano Carranza y Ahuazotepec, así lo anunció el gobernador Alejandro Armenta.

Al encabezar una gira de trabajo, el mandatario refrendó el compromiso de su administración de mantener como prioridad la seguridad de las familias poblanas. Por ello, reafirmó que con los CESAT en el norte de la entidad, se realizarán operativos permanentes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN) y las policías municipales.

Destacó la importancia de establecer tiempos de respuesta policial más cortos, así como la mejora de la vigilancia y la atención a emergencias que refuercen la tranquilidad de los habitantes y visitantes de esa microrregión 01.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, subrayó que la estrategia de seguridad en Puebla se rige por cuatro ejes fundamentales: la prevención social del delito, el fortalecimiento de los cuerpos policiales, el uso de la investigación y la tecnología, y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Destacó la incorporación de nuevos elementos a la policía estatal, la mejora en el equipamiento con patrullas de alta tecnología y la implementación de herramientas digitales de comunicación vecinal, acciones que permiten reducir tiempos de respuesta, incrementar la presencia operativa en la región y atender de manera directa las preocupaciones de seguridad expresadas por la población.

Te recomendamos: