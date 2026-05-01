Realizan concierto sinfónico para la niñez en Texmelucan

Con el objetivo de generar espacios culturales que fomenten el desarrollo integral de la infancia, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, llevó a cabo un concierto sinfónico dirigido al público infantil en el marco de las celebraciones por el Día del Niño.

En representación del alcalde, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, destacó que las niñas y los niños deben celebrarse todos los días, reconociéndolos como el presente y el futuro de la sociedad.

Por su parte, la regidora de Turismo y Cultura, Ericka Elvira Andrade Valencia, reconoció las acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal por realizar eventos culturales que contribuyen a reconstruir el tejido social.

Mientras que el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, José Luis Domínguez Sánchez, dio la bienvenida a las y los asistentes, subrayando que el concierto fue preparado con dedicación para honrar a la niñez.

El programa artístico incluyó la participación de grupos de danza que acompañaron diversas piezas interpretadas por la Banda Sinfónica Municipal y artistas locales, generando un ambiente de alegría, convivencia familiar y apreciación cultural.

Asimismo, se contó con la presencia de regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan reafirma su compromiso de impulsar actividades culturales que fortalezcan el desarrollo integral de la niñez texmeluquense.

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