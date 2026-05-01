CANACINTRA reconoce organización de la Feria de Puebla 2026

Con un modelo que impulsa el desarrollo económico y fortalece la participación del sector productivo, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) realizaron un recorrido por la Feria de Puebla 2026, donde reconocieron la integración empresarial en el comité organizador por parte del gobernador Alejandro Armenta Mier, que hoy se refleja en un espacio renovado, ordenado y con visión de crecimiento.

Durante el recorrido por el recinto ferial, la vicepresidenta de Programas Estratégicos de CANACINTRA, Giovanna Trujillo, señaló que la feria presenta una organización atractiva y una oferta diversa para todas las familias. La incorporación de nuevas ideas, en conjunto con la visión del Gobierno del Estado, dio como resultado un evento fortalecido y con identidad.

En ese mismo sentido, la integrante de la Comisión Ejecutiva de la Cámara CANACINTRA, María Segura Flores, destacó que la feria amplía su oferta con espacios y actividades para todas las edades, lo que fortalece su carácter familiar y mejora la experiencia de las y los visitantes.

El coordinador de la Feria de Puebla 2026, Juan Carlos Moreo Valle, ha referido que la participación del sector empresarial en la planeación permitió conjuntar propuestas que enriquecen la experiencia, lo que se traduce en un espacio con mayor dinamismo, accesibilidad y opciones para todos los públicos.

Por su parte, el coordinador estatal de Parques Industriales de CANACINTRA, Carlos Maclín, afirmó que la feria muestra una transformación positiva al integrar nuevas áreas y recuperar su carácter local, lo que fortalece el sentido de pertenencia entre las y los poblanos.

Este esquema rompe con inercias del pasado y posiciona al evento como un espacio incluyente para niñas, niños, jóvenes y familias.

En tanto, el consejero de CANACINTRA, Javier Méndez, destacó que el evento retoma su esencia regional al dar protagonismo a las distintas zonas del estado y promover la identidad cultural. Señaló que la apertura al sector empresarial permitió construir un evento con una visión más amplia, que impulsa tanto el desarrollo económico como el valor social.

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