UDLAP realiza Segundo Congreso del Programa de Honores

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevó a cabo el Segundo Congreso del Programa de Honores, un espacio en donde los estudiantes inscritos a este programa difunden sus avances en investigación, emprendimiento y creación artística.

El Programa de Honores es una iniciativa de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP, que integra al 15% de la población estudiantil por plan de estudios y por generación. Su objetivo es el desarrollo de sus integrantes mediante la realización de un proyecto de investigación, creación artística o de negocios, guiado bajo la tutela de profesores y creadores. Esta comunidad y sus resultados fungen como un claro indicativo de su compromiso con la disciplina y la investigación.

La ceremonia inaugural de este evento estuvo encabezada por el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP, quien destacó que este encuentro es un pilar para el fortalecimiento del conocimiento. “Este congreso representa una oportunidad para el intercambio de ideas, el diálogo y la reflexión en torno a los desafíos y oportunidades del crecimiento universitario”, afirmó, subrayando que la actividad contribuye a consolidar una comunidad orientada a la responsabilidad social y la innovación.

Por su parte, el Dr. René Alejandro Lara Díaz, titular de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión de la UDLAP, enfatizó que pertenecer a este grupo significa recibir una formación académica enfocada en la investigación. Durante su mensaje, señaló que los participantes aprenden a cuestionar, a resolver dudas mediante el pensamiento crítico y a sustentar ideas con bases. Asimismo, el académico resaltó que el proceso fortalece la resiliencia: “implica enfrentar obstáculos, replantear estrategias y perseverar ante las dificultades, habilidades para su futuro personal y laboral”.

Como parte de las actividades del Segundo Congreso del Programa de Honores fue el panel con miembros del programa próximos a egresar, quienes compartieron cómo la experiencia impactó su visión. Los panelistas coincidieron en que el acompañamiento de mentores con nivel doctoral es un motor de inspiración. “Poder participar con ellos me hace querer ser como ellos”, expresó la alumna Denisse América Uscanga; mientras que su compañero, Eduardo Gracidas Reyes, destacó que el programa permite conocer a expertos en áreas para desarrollar artículos o tesinas que pueden terminar en publicaciones.

Respecto a las habilidades adquiridas, los jóvenes investigadores mencionaron la relevancia del desarrollo de protocolos que sirven para la academia y para la gestión de proyectos en el ámbito laboral. Destacaron la importancia de la autogestión del tiempo y la disciplina para filtrar información entre volúmenes de datos. La panelista Jessica Lisbeth Aguilar subrayó la pasión por la investigación: “tengo que estar casi enamorada de la idea que tengo y del proyecto que estoy desarrollando para poder defenderlo y mantenerme en una postura”.

La jornada incluyó una exhibición de 26 proyectos en una sesión de pósteres, donde los asistentes interactuaron con los autores y sus asesores. Como muestra de la diversidad del programa, se presentó una intervención artística a cargo de la estudiante Paulina Denisse Sánchez, de la Licenciatura en Música, quien interpretó una pieza en violín de la compositora Nadia Boulanger.

Este congreso reafirma que en la UDLAP el trabajo trasciende las aulas para convertirse en soluciones, conocimiento y futuro. Para aquellos interesados en conocer más sobre los requisitos de aplicación al Programa de Honores de la casa de estudios, los beneficios de la tutoría o las modalidades de titulación asociadas a este programa, pueden consultar: https://online.udlap.mx/programadehonores/ .

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