UDLAP logra tetracampeonato en atletismo de la CONADEIP

Los Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ratificaron su monarquía al obtener por cuarta ocasión consecutiva el campeonato nacional de atletismo femenil y varonil de la CONADEIP, al contabilizar 12 preseas de oro, 9 de plata y 9 de bronce, aunado al premio MVP del evento para José Arturo Olmos Franco.

En el último día del evento organizado por la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas (CONADEIP) en la Ciudad de México, la Tribu Verde de atletismo inició de gran manera porque Arturo Olmos, Alejandro Gil Ruiz y Juan de Dios Estrada Rodríguez hicieron el 1-2-3 en la prueba de lanzamiento de martillo, siendo oro, plata y bronce respectivamente. Al mismo tiempo, pero en la pista, Ariadna Menéndez Tehuitzil estaba logrando una medalla más al ganar la plata en los 10 mil metros planos.

Conforme fue cayendo la mañana, llegaron más medallas para los Aztecas UDLAP, gracias a que Miriam Sánchez Tapia ratificó su sitio como la mejor de México en los 200 metros para ganar la presea de oro; Sandra Espejel Retiz fue segundo lugar en los 1,500 metros planos; mientras José de Jesús González Jiménez y Emiliano González Peñaloza hicieron el 2-3 en los 10 mil metros planos para dar una medalla de plata y bronce respectivamente a la causa verde. Por su parte, Montserrat Arnal González ocupó el tercer puesto del lanzamiento de disco, en la última prueba de campo del certamen.

Para finalizar la cuenta, el equipo de relevo azteca fue el mejor en el 4×400 metros femenil para ganar otra medalla de oro gracias a Sofía Delgado Yepez, Hanna Lucrecia Osorio Loranca, Nadia Esmeralda Reyes Montalvo y Nisi Yejyektsi Bautista Sánchez. Entretanto, el conjunto varonil también del 4×400 metros logró la medalla de plata, integrado por Mauricio Cue Sviercovich, Emilio Zarazúa Aguilar, Arturo Grajales Hernández y Ricardo Bolaños Soto.

Tras el conteo final, los Aztecas de la UDLAP conquistaron el Campeonato Nacional de Atletismo de la CONADEIP 2026 con 12 medallas de oro, 9 de plata y 9 de bronce, que los llevaron a alzar los trofeos de campeones nacionales de la CONADEIP; aunado a que Arturo Olmos recibió el reconocimiento como mejor atleta (MVP) por haber ganado los primeros puestos del impulso de bala, lanzamiento de disco y de martillo.

Con este logro, los Aztecas UDLAP de Atletismo demuestran que la excelencia UDLAP también se vive en lo deportivo al reafirmar su dominio con cuatro años marcando el paso, cuatro años haciendo historia en la pista. “Estoy muy contento porque los aztecas se comportaron a la altura, sacaron la casta y le dieron a su equipo una puntuación extraordinaria e inalcanzable; ahora somos tetracampeones”, expresó al final del certamen el entrenador Pedro Tani Martínez.

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